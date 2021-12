Swiss Life startet am 6. Dezember mit geplantem Aktienrückkauf

Die Swiss Life startet mit dem jüngst angekündigten Aktienrückkauf am kommenden Montag (6.12.). Das Programm, mit dem maximal Aktien im Wert von 1 Milliarde Franken erworben werden, läuft bis maximal am 31. Mai 2023, wie aus einem am Freitag publizierten Inserat hervorgeht.