Swiss Life verschafft zwei Anlagegruppen mit Immobilien frisches Kapital

Durch die Öffnung der beiden Anlagegruppen sei der Kreis der Anlagestiftung um 25 Prozent auf 550 Schweizer Vorsorgeeinrichtungen erweitert worden, heisst es weiter.

Die Anlagegruppe "Immobilien Schweiz" besteht seit zehn Jahren und legt den Angaben zufolge ihren Fokus auf Wohnliegenschaften in den Schweizer Städten oder deren Agglomeration. Die Anlagegruppe "Geschäftsimmobilien Schweiz" investiert in ertrags- und wertstabile Geschäftsliegenschaften an zentralen Lagen.

Im vergangenen Geschäftsjahr erzielten die Anlagegruppe "Immobilien Schweiz" und die Anlagegruppe "Geschäftsimmobilien Schweiz" eine Anlagerendite von 5,42 Prozent bzw. 5,16 Prozent. Beide Anlagegruppen weisen laut Swiss Life eine unterdurchschnittliche Mietzinsausfallquote auf.

sig/uh

(AWP)