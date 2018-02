Swiss Life wächst profitabel und bezahlt höhere Dividende - Aktie gesucht

(Zusammenfassung mit Schlusskurs) - Die Swiss Life ist 2017 gewachsen und hat mehr verdient. Der Lebensversicherer, der im Anlagegeschäft weiter an Gewicht zulegt, hat einige der bis 2018 gesetzten Finanzziele bereits erreicht und will den Aktionären eine klar höhere Dividende bezahlen. Das findet an der Börse Anklang. Die neuen Geschäftsziele präsentiert CEO Patrick Frost dann am Investorentreffen im November.