Swiss mit Gewinnrückgang nach neun Monaten

(Ausführliche Fassung) - Bei der Fluggesellschaft Swiss haben in den ersten neun Monaten der Preiskampf in Europa sowie die höheren Kosten für Treibstoff und Wartung aufs Ergebnis geschlagen. In den ertragsstarken Sommermonaten verdiente die Lufthansa-Tochter dank Rückenwind aus Einmaleffekten indes mehr.