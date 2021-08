Swiss Prime Anlagegruppe erzielt im Halbjahr eine Rekordrendite

Die Anlagegruppe "SPA Immobilien Schweiz" der Swiss Prime Anlagestiftung hat im ersten Halbjahr 2021 ein hohe Rendite erzielt. Sie kletterte auf 3,28 Prozent von 1,66 Prozent vor einem Jahr und sei so hoch wie noch nie in einer ersten Jahreshälfte ausgefallen, heisst in einer Mitteilung vom Mittwochabend.