Swiss Prime Site Immobilien spannt mit Superlab Suisse zusammen

Wie die SPS-Tochter Swiss Prime Site Immobilien am Donnerstag mitteilte, haben die beiden Unternehmen Ende 2021 eine Kooperatin vereinbart. Dabei stellt die Labor- und Forschungsflächenanbieterin Superlab Suisse ihre Plattform zur Verfügung, während SPS das Immobilienwissen und die dazugehörigen Entwicklungsressourcen beisteuert.

Superlab betreibt bereits einen Standort in Lausanne. Nun wollen die beiden Unternehmen Standorte in Basel und Schlieren mit über 10'000 Quadratmetern Gesamtfläche entwickeln. Der Stücki Park in Basel beherberge bereits ein Laborgebäude und einen Technologiepark, in dem verschiedene Start-ups im Bereich Life Science zusammenkommen, heisst es. Daneben soll in den kommenden 18 Monaten ein weiteres hochmodernes Gebäude mit Labor- und Forschungsflächen von Superlab Suisse entstehen.

Der zweite neue Standort sei in Schlieren nahe der Stadt Zürich vorgesehen. Auf dem Areal JED sollen dabei Forschungs- und Laborflächen für Start-ups, Spin-offs oder etablierte Unternehmen entstehen.

