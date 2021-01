Swiss Prime Site will den Verwaltungsrat verstärken. Das Aufsichtsgremium schlägt nun für die nächste Generalversammlung vom 23. März die Zuwahl von Barbara Antonia Knoflach vor. Die Österreicherin mit Jahrgang 1965 war bis 2019 globale Leiterin des Bereichs Real Estate Investment Management (REIM) bei BNP Paribas und Stellvertretende Chefin von BNP Paribas Real Estate in Paris, wie der Immobilienkonzern am Dienstag mitteilt.