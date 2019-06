Swiss-Re-Aktien hinken nach IPO-Details für ReAssure Gesamtmarkt hinterher

Die Aktien der Swiss Re haben am Donnerstag einen schweren Stand. Der Rückversicherer hat am Morgen Details zum geplanten Börsengang der Tochter ReAssure präsentiert. So sollen die Aktien zu 280 bis 330 Pence platziert werden. Daraus ergibt sich für die auf das britische Geschäft mit geschlossenen Lebensversicherungen spezialisierte Firma eine Marktkapitalisierung von 2,8 bis 3,3 Milliarden Pfund.