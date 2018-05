Swiss Re-Aktien legen nach Quartalszahlen unterdurchschnittlich zu

An der Börse gewinnen Swiss Re bis um 09.45 Uhr 0,2 Prozent dazu auf 93,44 Franken. Der Gesamtmarkt legt gemessen am SMI um 0,61 Prozent zu. Die Swiss-Re-Papiere wurden im laufenden Jahr an der Börse gut nachgefragt und haben seit Jahresbeginn um gut 2 Prozent angezogen. Mitverantwortlich dafür war auch die Aussicht, dass sich Softbank im Rahmen einer Zusammenarbeit massgeblich - wohl mit bis zu 10 Prozent - an Swiss Re beteiligen könnte.

Denn an der Börse seien bis vor wenigen Tagen die Gespräche zwischen Swiss Re und Softbank im Mittelpunkt des Geschehens gestanden, heisst es im Handel. Berichten zufolge sollen die Verhandlungen mit dem japanischen Technologiekonzern jedoch ins Stocken geraten sein, was zuletzt auf den Aktien von Swiss Re lastete. Nun habe Swiss Re immerhin an einer Telefonkonferenz verlauten lassen, dass nach wie vor Gespräche geführt würden.

Derweil fielen die Geschäftszahlen im ersten Quartal etwas besser als erwartet aus, lautet der Tenor unter Analysten. Dabei habe Swiss Re vor allem mit dem 13-prozentigen Volumenwachstum positiv überrascht, so ein Analyst der LBBW. Allerdings sei der Zuwachs beinahe zur Hälfte auf Währungseffekte zurückzuführen.

Im Ergebnis habe der Rückversicherer erwartungsgemäss von einer sehr geringen Schadenlast aus Naturkatastrophen profitiert, was sich in guten Kennzahlen in der Nichtlebenrückversicherung äussere, meint Georg Marti von der ZKB. Aber auch die Lebens- und Krankenrückversicherung weise eine gute Entwicklung auf, wogegen das Ergebnis im Erstversicherungsgeschäft (Corporate Solutions) wenig überzeugend ausgefallen sei.

mk/hr

(AWP)