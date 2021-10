Swiss Re-Aktien nach Neunmonatszahlen auf dem Vormarsch

Die Swiss Re-Aktien sind am Freitag in einem schwachen Gesamtmarkt fester in den Handel gestartet. Der Rückversicherer hat die Anleger mit den am Morgen vorgelegten Neunmonatszahlen positiv überrascht. Der Gewinn ist trotz einer hohen Belastung aus Naturkatastrophen klar besser als von Analysten erwartet ausgefallen. Die Chancen auf erneut üppige Dividendenzahlungen stehen gut.