Swiss Re: Archie Kane übernimmt den Verwaltungsratsvorsitz bei ReAssure

In der Rolle des Chairman werde Archie Kane dem Management in Strategiefragen beratend zur Seite stehen und die Umsetzung des geplanten Börsengangs begleiten, so die Swiss Re weiter. ReAssure verwaltet in Grossbritannien geschlossene Lebensversicherungsbestände.

Der Brite Archie Kane ist kein Unbekannter: Seit mehr als drei Jahrzehnten bekleide er wichtige Positionen in der Finanzindustrie, unter anderem bei der Lloyds-Gruppe. Aktuell gehört er unter anderem dem Verwaltungsrat des Industriekonzerns Melrose Industries an und davor präsidierte er von 2012 bis im letzten Jahr die Bank of Ireland.

Im vergangenen August hatte Swiss Re angekündigt, dass man den Börsengang von ReAssure für 2019 an der Londoner Börse in Betracht ziehe und prüfe. In Medienberichten war zuletzt auch die Rede davon, dass die Einheit verkauft werden könnte. Als möglicher Preis wurden 4,3 Milliarden Franken genannt.

mk/ra

(AWP)