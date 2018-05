Swiss Re baut Geschäft in Südafrika aus

Die Swiss Re baut das Rückversicherungsgeschäft auf dem afrikanischen Kontinent aus. Die Rückversicherungssparte habe jüngst für das Sach- und Haftpflichtgeschäft in Südafrika eine Lizenz erhalten, teilt Swiss Re am Mittwoch mit. Mit dem Ausbau in Südafrika lege man die Basis zur Bearbeitung des gesamten afrikanischen Marktes.