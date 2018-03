An die gesamte 14-köpfige Geschäftsleitung, wovon zwölf auch während des gesamten Jahres für die Swiss Re gearbeitet haben, hat die Gruppe im vergangenen Jahr total 43,2 Mio CHF an Salär ausgeschüttet. Im Jahr 2016 waren es 51,4 Mio für gleich viele Personen. An die Mitglieder des Verwaltungsrates, insgesamt deren 17, bezahlte Swiss Re einen Betrag von 9,50 Mio CHF nach zuvor 10,1 Mio. VR-Präsident Walter Kielholz hat aus diesem Topf mit 4,17 Mio (VJ 4,89 Mio) am meisten bezogen.

mk/tp

(AWP)