Swiss-Re-Chef hat 2021 mit 7,1 Millionen Franken mehr verdient

(Korrektur: CEO-Lohn leicht angepasst) - Christian Mumenthaler, Chef des Rückversicherers Swiss Re, hat im Jahr 2021 mehr verdient. Insgesamt hat Mumenthaler Vergütungen in Höhe von 7,12 Millionen Franken zugesprochen erhalten, wie es in dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht heisst. 2020 waren es 6,07 Millionen Franken gewesen.