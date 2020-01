Der Rückversicherer Swiss Re hat in den USA über die Tochter Capital Markets ein derivates Finanzmittel zur Abbildung von Erdbeben-Risiken entwickelt. Der Bond wurde über Sierra Ltd. im Auftrag des Bayview MSR Opportunity Fund emittiert, wie der Rückversicherer am Montag mitteilte. Der Erdbeben-Katastrophen-Bond ist eine sogenannte "Principal-at-risk-Anleihe" im Volumen von 225 Millionen Dollar mit variabler Verzinsung.