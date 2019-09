Swiss Re ernennt Francesco Semprini zum Italien-Chef bei Corporate Solutions

Der Rückversicherer Swiss Re ernennt Francesco Semprini zum neuen Italien-Chef des Bereichs Corporate Solutions. Der Italiener werde den neuen Posten per 1. November übernehmen, teilte Swiss Re am Montag mit. Den Angaben zufolge hatte Semprini bereits mehrere Führungspositionen inne und verfüge über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich der Unternehmens-Versicherung. Zuletzt war er als General Manager beim Unternehmens-Versicherer HDI Global SE in Italien tätig.