Die in München basierte Willauer werde bei Swiss Re Corporate Solutions in der Region Europa, Mittlerer Osten und Südafrika (EMEA) für die Portfolios Immobilien, Bergbau und Energie sowie Bauindustrie zuständig sein. Swiss Re Corporate Solutions bietet weltweit Risikolösungen für grosse und mittelgrosse Unternehmen an.

tp/rw

(AWP)