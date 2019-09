Die Swiss Re erwartet weitere Preiserhöhungen in von Schäden betroffenen Geschäften, die zu wenig performen. In anderen Geschäftsfeldern dürften die Preise weitgehend stabil bleiben angesichts des reichlich vorhandenen Kapitals, teilte der zweitgrösste Rückversicherer der Welt am Sonntag am Branchentreffen in Monte Carlo mit.