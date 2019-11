Swiss Re hält an eingeschlagenem Weg fest und will wachsen

(Mit weiteren Angaben aus der Mitteilung ergänzt) - Der Rückversicherer Swiss Re hält an dem vor Jahren eingeschlagenen Kurs fest und bestätigt anlässlich eines Investorentreffens in London seine mittelfristigen Ziele. Im Kerngeschäft Rückversicherung will er profitabel wachsen und das Erstversicherungsgeschäft soll zurück in die Gewinnzone gebracht werden.