Swiss Re mit mehr Prämien und weniger Gewinn im ersten Halbjahr

Grund für den Gewinnrückgang sei eine Änderung des US-Rechnungslegungsstandards US-GAAP, gab die Swiss Re am Freitag bekannt. Diese hatte eine Belastung von 265 Millionen Dollar im ersten Halbjahr zur Folge. Ohne die Rechnungslegungsänderung wäre der Gewinn des zweitgrössten Rückversicherers der Welt auf Vorjahreshöhe ausgefallen.

Sachversicherung profitabler

In der Sach- und Haftpflichtrückversicherung (P&C Re) profitierte die Swiss Re vom Ausbleiben teurer Grossschäden aus Naturkatastrophen. Auch die Entwicklung aus vorausgegangenen Schadenjahren sei günstig verlaufen.

Zudem sei die Performance im Underwriting solide gewesen. Der Gewinn der wichtigsten Sparte kletterte um 38 Prozent auf 752 Millionen Dollar.

Der Schaden-Kosten-Satz (sog. Combined Ratio) verbesserte sich um 4,5 Prozentpunkte auf 92,9 Prozent. Im Vorjahr hatte der Wirbelsturm Debbie in Australien das Ergebnis zerzaust.

Preiserhöhungen in Amerika

Nach den Juli-Vertragserneuerungen, die vor allem Nord- und Südamerika umfassen, habe die Swiss Re die Qualität ihres Portefeuilles verbessert, hiess es weiter. Die Preisqualität sei um 2 Prozent gestiegen.

Die Erhöhungen seien in den schadenbelasteten Sparten am stärksten ausgefallen, während in den meisten anderen Portefeuilles und Regionen die Preiserhöhungen moderat gewesen seien. Das Geschäftsvolumen von Januar bis und mit Juli sei um 9 Prozent gestiegen.

Fortschritte bei Firmenversicherung

Auch in der Firmenversicherung Corporate Solutions gelangen Fortschritte. Die Combined Ratio verbesserte sich auf 101,7 Prozent von 104,5 Prozent. Bei Werten über 100 Prozent ist das Geschäft versicherungstechnisch nicht profitabel. Der Gewinn der Sparte kletterte auf 58 Millionen Dollar von 39 Millionen.

Das Ergebnis des Sorgenkinds der Swiss Re profitierte von einer geringeren Belastung aus Naturkatastrophen und einer günstigen Entwicklung aus dem Vorjahresgeschäft. Teilweise sei dieser Effekt jedoch durch höhere von Menschen verursachte Grossschäden ausgeglichen worden, hiess es weiter.

In der Leben- und Krankenrückversicherung (Life & Health Reinsurance) erzielte die Swiss Re einen Gewinn von 398 Millionen Dollar nach 432 Millionen im Vorjahressemester.

Erwartungen verfehlt

In der Sparte Life Capital, wo die Swiss Re Lebensversicherungsbestände aufnimmt und diese bis zum Ablauf der Verträge betreut beziehungsweise abwickelt, sackte das Ergebnis auf 34 Millionen Dollar von 143 Millionen ab. Das Vorjahresergebnis habe höhere Gewinne aus Aktienverkäufen beinhaltet.

Life Capital werde auch in Zukunft selektive Akquisitionen von geschlossenen Versicherungsbeständen in Grossbritannien verfolgen und ihr Kranken- und Lebengeschäft in Europa und den USA ausbauen, hiess es.

Insgesamt hat der Konzern die Erwartungen der Finanzgemeinde mehrheitlich verfehlt. Analysten hatten im Durchschnitt mit einem Reingewinn von 1,16 Milliarden Dollar und einem Prämienvolumen von 20,3 Milliarden Dollar gerechnet. Bei der Combined Ratio hatten sie in der Sachversicherungssparte 94,3 Prozent erwartet und im Firmenversicherungsgeschäft 100,8 Prozent.

Börsengang von ReAssure wird geprüft

Mit der Publikation der Halbjahreszahlen kündigte Swiss Re zudem an, dass für 2019 ein Börsengang von ReAssure geprüft wird. ReAssure betreibt das Geschäft mit geschlossenen Lebensversicherungsbeständen in Grossbritannien. Bestandteil der Strategie von Swiss Re sei, Kapitalbeteiligungen Dritter sicherzustellen, um weitere Transaktionen mit geschlossenen Beständen durchzuführen.

Und angesichts des vielen potenziellen Chancen, die sich mittelfristig am Markt bieten dürften, sei es für ReAssure wichtig, Zugang zu erheblichem neuem Kapital zu haben, begründete der Rückversicherer den potentiellen IPO von ReAssure.

Ob und wann ein Börsengang von ReAssure stattfinden könnte sowie alle weitere Einzelheiten eines allfälligen IPOs - einschliesslich der Konditionen, der Struktur oder der Höhe der bei Swiss Re verbleibenden Beteiligung an ReAssure - seien derzeit offen, teilte Swiss Re weiter mit. Swiss Re wolle allerdings weiterhin ein bedeutender Investor bei ReAssure bleiben.

jb/gab

(AWP)