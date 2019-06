Swiss Re-Tochter ReAssure leitet Börsengang an der LSE ein

Swiss Re macht bei dem in Aussicht gestellten Börsengang seiner britischen Tochter ReAssure vorwärts. Das Unternehmen, welches das britische Geschäft mit geschlossenen Lebensversicherungen betreibt, will die Registrierungsdokumente für ein IPO an der London Stock Exchange (LSE) im Laufe des Tages veröffentlichen, hiess es in einer Medienmitteilung am Freitag.