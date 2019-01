Swiss Re treibt Börsengang von britischer Tochter voran

Die Swiss Re hält trotz der Marktturbulenzen und Berichten über private Kaufinteressenten an den Plänen für einen Börsengang der britischen Tochter ReAssure im laufenden Jahr fest. "Wenn man ein IPO macht, dann ruft das immer Leute auf den Plan, die sich für einen Kauf interessieren - aber wir bewegen uns auf das IPO zu", sagte Firmenchef Christian Mumenthaler am Freitag am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos zu Reuters. Ein Privat-Verkauf sein dennoch nicht völlig ausgeschlossen. "Nur wenn wir etwas sehen, das interessanter für unsere Aktionäre wäre, würden wir so etwas in Erwägung ziehen."