Swiss Re versichert Betreiber von eingestürzter Brücke in Genua

(Meldung aktualisiert) - Ein Konsortium um die Swiss Re muss möglicherweise für die finanziellen Folgen des Einsturzes einer Autobahnbrücke in Genua aufkommen. "Wir sind eine der wichtigsten Versicherungsgesellschaften von Autostrade per l'Italia", teilte eine Sprecherin des weltweit zweitgrössten Rückversicherers am Freitag in Zürich mit.