Swiss Steel: Bezugsrechtsangebot startet am 8. März

Gemäss dem am heutigen Dienstag publizierten Zeitplan sollen die bisherigen Aktionäre für jede am 5. März 2021 zum Handelsschluss an der Schweizer Börse SIX gehaltene Aktie der Swiss Steel Holding AG ein Bezugsrecht zum Bezug von neuen Aktien der Swiss Steel Holding AG erhalten. Die neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären dann, wie bereits früher angekündigt, in einem Verhältnis von 63 neuen Aktien für je 124 gehaltene Bezugsrechte zugeteilt, schreibt Swiss Steel am Dienstag in einer Mitteilung. Der Emissionsprospekt wird am 8. März 2021 veröffentlicht. Voraussichtlich am 15. März zum Handelsschluss informiert Swiss Steel dann über die Anzahl ausgeübter Bezugsrechte.

Der Angebotspreis für alle neuen Aktien wird nach einem Bookbuilding-Verfahren für die von den bestehenden Aktionären nicht bezogenen Aktien festgelegt und beträgt mindestens 0,21 Franken jede neue Aktie. Das Bookbuilding wird gemäss Mitteilung voraussichtlich am 8. März 2021 beginnen und spätestens am 16. März 2021, 12:00 Uhr MEZ, enden. Der Angebotspreis wird dann voraussichtlich am 16. März 2021 bekanntgegeben. Am 23. März schliesslich sollen die neuen Aktien erstmals gehandelt werden können.

Die Swiss-Steel-Hauptaktionäre BigPoint hat sich bekanntlich verpflichtet, alle ihre Bezugsrechte im Rahmen der Kapitalerhöhung auszuüben. Darüber hinaus ist BigPoint bereit, falls und soweit weitere im Rahmen der Kapitalerhöhung angebotene Aktien nicht von anderen Aktionären oder Investoren zum Preis von mindestens 0,21 Franken gezeichnet werden, auch diese Aktien zum genannten Mindestpreis zu zeichnen (Backstop).

Hoffnung auf höhere Erlöse

Diese Backstop-Vereinbarung wurde nun noch ergänzt. Danach hat sich BigPoint zu zusätzlichen Backstop-Niveaus verpflichtet. Für den Fall, dass andere Aktionäre und Investoren mindestens 257'631'003 neue Aktien zum Angebotspreis von 0,23 Franken übernehmen, hat sich BigPoint verpflichtet, alle ihre Bezugsrechte im Rahmen der Kapitalerhöhung auszuüben und darüber hinaus bis zu 262'019'268 zusätzliche neue Aktien zum Angebotspreis von 0,23 Franken zu zeichnen.

Sollten andere Aktionäre und Investoren gar mindestens 310'034'907 neue Aktien zum Angebotspreis von 0,25 Franken übernehmen, wird BigPoint alle ihre Bezugsrechte im Rahmen der Kapitalerhöhung ausüben und darüber hinaus bis zu 209'615'364 zusätzliche neue Aktien zum Angebotspreis von 0,25 Franken zeichnen.

Swiss Steel begrüsst die Zustimmung der BigPoint Holding zur ergänzten Backstop-Vereinbarung. Diese könnte zur Erreichung eines höheren Angebotspreises und eines höheren Nettoerlöses der Kapitalerhöhung führen, so die Mitteilung.

Gesamthaft sollen im Rahmen der Kapitalerhöhung 1'030'524'138 neue Aktien ausgegeben werden. Mit dem Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung von rund 200 Millionen Euro soll das Eigenkapital von Swiss Steel gestärkt und die bestehenden Finanzierungs- und Kreditkonditionen verbessert werden.

