Swiss Steel: Kapitalerhöhung kann wie geplant durchgeführt werden

Damit steht der Umsetzung der Kapitalmassnahmen nun nichts mehr im Weg. Der Zeitplan soll nun auch unabhängig von einer möglichen weiteren Beschwerde von Liwet umgesetzt werden, wie es in einer Mitteilung des Stahlherstellers vom Montag heisst. Die Kosten des Verfahrens in Höhe von 40'000 Franken seien Liwet auferlegt worden.

Die Liwet Holding um den russischen Milliardär Viktor Vekselberg hatte mit einer Reihe von rechtlichen Schritten versucht durchzusetzen, dass die BigPoint Holding von Martin Haefner doch noch ein allgemeines Pflichtangebot an alle Swiss-Steel-Aktionäre unterbreiten muss.

Swiss Steel hatte in der vergangenen Woche den geplanten zeitlichen Ablauf der Kapitalerhöhung um insgesamt 1,03 Milliarden neue Aktien veröffentlicht. Demnach soll das Bezugsrechtsangebot am heutigen 8. März starten und am 15. März enden.

Die neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären, wie bereits früher angekündigt, in einem Verhältnis von 63 neuen Aktien für je 124 gehaltene Bezugsrechte zugeteilt. Mit der Hauptaktionärin BigPoint wurden Backstop-Niveaus vereinbart. Mit dem Bruttoerlös von rund 200 Millionen Euro soll das Eigenkapital gestärkt und die bestehenden Finanzierungs- und Kreditkonditionen verbessert werden.

yr/cf

(AWP)