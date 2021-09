Swiss Steel schlägt an ausserordentlicher GV drei neue Verwaltungsräte vor

Das Stahlunternehmen Swiss Steel will seinen Verwaltungsrat erweitern. Dazu lädt das Unternehmen zu einer ausserordentlichen Generalversammlung am 6. Oktober ein. An dieser werden der ehemalige Swisscom-Finanzchef Mario Rossi sowie Ralf Göttel und Emese Weissenbacher zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen.