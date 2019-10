Im Verlaufe des nächsten Jahres werde das bisherige Angebot ab dem Flughafen Zürich somit auf weitere Orte in Kombination mit einer Swiss-Flugnummer ausgeweitet. Im Fokus stünden dabei in erster Linie Verbindungen in grössere Städte sowie in touristisch relevante Orte wie beispielsweise Andermatt, Bern, Luzern, Interlaken und Zermatt. Im Tessin werde nebst Lugano auch Bellinzona ins "Flugzugportfolio" integriert.

