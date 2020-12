Der Besitzesantritt erfolgte für das Objekt in Root per 4. Dezember und per 14. Dezember für die Liegenschaft in Lachen. Mit den Zukäufen sei der gesamte Erlös der jüngsten Kapitalerhöhung gezielt und zeitnah investiert worden, heisst es weiter. Der Fonds hatte im September eine Kapitalerhöhung im Volumen von rund 45 Millionen Franken vorgenommen.

