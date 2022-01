Swisscanto-Immobilienfonds kauft drei Liegenschaften

Der Marktwert der drei Objekte liegt bei insgesamt 81,5 Millionen Franken bei einer Bruttorendite von rund 4 Prozent.

Damit sei der gesamte Erlös aus dem Verkauf vom Werkplatz Altenrhein in neuwertige Bestandes-Liegenschaften reinvestiert werden. Die daraus resultierende Optimierung der Mieter- und Nutzungsdiversifikation stärke die Ertragsstabilität des Portfolios massgeblich und erhöhe die Ausschüttungssicherheit.

Die Liegenschaften in St. Gallen und Zürich sind seit Jahresbeginn im Besitz des Fonds, diejenige in Yverdon wechselt per 1. März 2022 den Besitzer.

