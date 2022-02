Swisscom-Aktien startet nach Jahreszahlen durch

Swisscom notieren um 13.00 Uhr um 1,9 Prozent im Plus bei 536,20 Franken. Zeitweise waren sie bis auf 523 Franken gefallen. Derweil gibt der Gesamtmarkt gemessen am SMI um 0,29 Prozent nach. Damit steht der Telekom-Titel seit Anfang Jahr etwa 4 Prozent im Plus, während der Gesamtmarkt gut 4 Prozent verloren hat.

Swisscom habe trotz anhaltendem Umsatzdruck in der Schweiz insgesamt gute Ergebnisse vorgelegt, heisst es am Markt. Dank verschiedener Sonderfaktoren stieg der Reingewinn 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent. Und auch der Ausblick sei im Einklang mit dem Markterwartungen. Zudem bleibe die Dividende mit erneut 22 Franken solide und für Anleger attraktiv.

Der deutliche Kursanstieg sei aber weniger mit dem Ergebnis oder der Dividende zu begründen. "Der Titel steigt wohl viel eher, weil manche Marktteilnehmer ihre Wetten gegen Swisscom schliessen", meinte ein Händler.

Zudem zähle Telekommunikation zu den konjunkturresistenten Sektoren und die Aktien gälten als ertrags- und substanzstark. "Kein Wunder sind an einem Tag wie heute, wo die Börsen wegen der US-Technologietitel schwächeln, solche Papiere in ganz Europa im Aufwind", sagte der Händler.

