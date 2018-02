Swisscom erhöht 2018 Lohnsumme um 1,1%

Die Lohnerhöhung für die einzelnen Mitarbeitendern richte sich nach deren Leistung und der Lage ihres Lohnes im Lohnband, schreibt die Swisscom weiter. Für die Mehrheit sei jedoch eine Lohnerhöhung von mindestens 0,5% festgelegt worden. Mitarbeiter, deren Lohn im oberen Drittel des Lohnbands liegt, erhalten laut den Angaben keine Lohnerhöhung, sondern eine von ihrer Leistungsbeurteilung abhängige Einmalzahlung.

Der Lohnabschluss gilt gemäss Mitteilung für alle dem Gesamtarbeitsvertrag von Swisscom unterstellten rund 13'500 Angestellten. Insgesamt zählt die Swisscom in der Schweiz 17'688 Vollzeitstellen (per Ende 2017). Die Lohnerhöhungen werden jeweils per 1. April umgesetzt.

rw/uh

(AWP)