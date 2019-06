Die Swisscom verantwortet ab Ende 2019 die IT- und Backoffice-Prozesse sowie den Zahlungsverkehr und die Wertschriftenabwicklung der Habib Bank Zürich. Der Telekomkonzern übernimmt dabei auch die Koordination und Führung sämtlicher Lizenzen und Sublieferanten, wie er am Montag mitteilte. Finanzielle Details zum Auftrag wurden in dem Communiqué keine genannt.