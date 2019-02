Swisscom hält den Umsatz stabil - Keine konkreten Job-Abbaupläne

Die Swisscom spricht von einer "soliden Leistung", die 2018 "in einem anspruchsvollen Marktumfeld" erzielt worden sei. So seien etwa die hohen Marktanteile im Mobilfunk, dem Internetgeschäft und im Bereich TV verteidigt worden.

Konkret weist die Nummer eins auf dem Schweizer Telekommarkt einen 0,4 Prozent höheren Umsatz von 11,71 Milliarden Franken aus. Der operative Gewinn (EBITDA) nahm hingegen um 1,9 Prozent auf 4,21 Milliarden ab. Unter dem Strich steht ein 3,0 Prozent tieferer Reingewinn von 1,52 Milliarden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Die Aktionäre sollen das achte Jahr in Folge eine Dividende von 22 Franken pro Aktie erhalten. Mit den ausgewiesenen Zahlen wurden die Erwartungen der Analysten gut erfüllt.

Italien besser als Schweiz

Anhaltenden Gegenwind spürte die Swisscom im Schweizer Kerngeschäft, das sich um 2,7 Prozent zurückbildete. Begründet wurde dies mit dem Preisdruck und dem Krebsgang der Festnetztelefonie.

Im Gesamtjahr verlor die Swisscom fast 200'000 Festnetzkunden. Immer mehr Leute verzichten wegen der Flatrate-Mobilfunkangebote auf einen solchen Anschluss. Zufrieden ist das Unternehmen hingegen mit der Entwicklung bei den Kombiangeboten, wo die Nachfrage hoch blieb. Weiter verschärft hat sich der Preisdruck auch im Firmenkundengeschäft.

Besser als in der Schweiz lief es in Italien, wo der Umsatz in der Berichtswährung Euro um 8,2 Prozent stieg. Alle Bereich hätten zugelegt, wobei das Wachstum im Mobilfunksegment mit +35 Prozent am stärksten ausfiel.

Sondereffekte belasten Gewinn

Den Gewinnrückgang in der Gruppe erklärt Swisscom hauptsächlich mit verschiedenen Sondereffekten und der Währungssituation. Insbesondere floss im Vorjahr ein Ertrag aus einem Rechtsverfahren zu.

Auf vergleichbarer Basis habe der Betriebsgewinn nur um 0,8 Prozent abgenommen, hiess es. Allerdings tat sich zwischen dem Schweiz- (-3,9%) und dem Italien-Geschäft (+5,6%) eine Schere auf.

Gleichwohl habe der Rückgang im Kerngeschäft damit mit dem laufenden Sparprogramm grösstenteils aufgefangen werden können, wurde betont. Dessen Ziele seien sogar übertroffen worden. 2018 verminderte sich der Personalbestand in der Schweiz laut den Angaben um 541 Vollzeitstellen. Rund 200 Personen erhielten eine Kündigung.

Leicht weniger Stellen

Das Sparprogramm, mit dem bis 2020 jährlich 100 Millionen eingespart werden sollen, wird wie geplant fortgesetzt. Das Unternehmen rechnet daher für 2019 mit einem leicht rückläufigen Stellenangebot in der Schweiz. Ein konkreter Abbauplan wird jedoch im Unterschied zu früher nicht mehr genannt.

Im Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019 gibt sich die Swisscom angesichts des intensiven Wettbewerbs und des Preisdrucks zurückhaltend. So werden ein Umsatz von rund 11,4 Milliarden Franken und Investitionen von rund 2,3 Milliarden (2018: 2,4 Mrd) in Aussicht gestellt.

Der EBITDA soll mit über 4,3 Milliarden zwar deutlich über dem Vorjahr zu liegen kommen, allerdings primär wegen eines buchhalterischen Effekts (IFRS 16; Effekt von rund 200 Mio Fr.). Unter Ausklammerung dieses Effektes bleibt die Kennzahl somit weiter unter Druck. Ausserdem wird eine erneut unveränderte Dividende von 22 Franken versprochen, sollten die Ziele erreicht werden.

rw/gab

(AWP)