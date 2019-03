Swisscom senkt Tarife für Datenroaming in Übersee

Am stärksten sinken die Preise für Datenroaming in der Zone "Welt 1" (61 Länder/Destinationen), wie die Swisscom am Donnerstag mitteilte. Diese umfasst neben den USA, Kanada und Australien grosse Teile von Südamerika, Osteuropa und Asien.

Die Preise der bestehenden Pakete sinken in dieser Zone bis zu 38 Prozent. Zusätzlich führe Swisscom für alle Kunden mit den Abos "inOne mobile go" und "inOne mobile premium" ein 10-GB-Paket ein, hiess es weiter. Umgerechnet auf 1 GB ist das den Angaben zufolge gegenüber dem bislang tiefsten Preis 70 Prozent günstiger.

Bei der umfassenden Zone "Welt 2" mit 89 Ländern (z.B. Vietnam, Tansania, Dominikanische Republik, Mauritius, weite Teile Afrikas etc.) starten die Pakete neu bei 6,90 Franken, was einer Preissenkung von bis zu 30 Prozent entspricht.

Auch in Europa selbst sinken die Preise für Datenpakete erneut. So kostet etwa das 200-MB-Paket noch 4,90 Franken statt wie bisher 7,90 Franken und das 1GB Paket gibt es für 14,90 Franken nach 19,90 Franken.

tt/

(AWP)