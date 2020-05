Swisscom sichert sich Glasfaserbau in St. Moritz

Im wieder aufgeflammten Wettbewerb um den Glasfaserausbau zwischen der Swisscom und dem Gespann Salt-Sunrise hat der Branchenprimus den Nobelskiort St. Moritz auf seine Seite gezogen. Die Gemeinde St. Moritz und die Swisscom wollen bis Ende 2025 ein flächendeckendes Glasfasernetz bis in die Wohnungen legen, wie sie am Dienstag in einem Communiqué bekannt gaben.