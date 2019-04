Swisscom-Tochter Cinetrade erhält mit Wolfgang Elsässer im Juli einen neuen Chef

Mit Wolfgang Elsässer hat die Swisscom einen Medien-Profi als Nachfolger verpflichten können. Er leitet derzeit das TV & Entertainment-Geschäft bei der Deutschen Telekom. Bevor er dieses Amt im Jahr 2016 übernommen hat, hatte er bei Grundig, Premiere (heute Sky) und SES Astra verschiedene Führungspositionen bekleidet.

Mit Elsässer an der Spitze will die Swisscom den Angaben zufolge in einem stärker werdenden Wettbewerb mit dem Entertainment-Angebot von Cinetrade und Innovationen weiter zulegen. In den vergangenen Jahren habe man bereits die Zahl der Abos sowohl im fiktionalen Bereich wie auch beim Sport-Angebot gesteigert.

Die Swisscom war im Jahr 2005 bei Cinetrade eingestiegen und hat bis Ende 2017 in mehreren Schritten die Gesellschaft ganz übernommen. Cinetrade ist eine Film- und Sportrechtefirma, die auch den Bezahlsender Teleclub und die Kinokette Kitag betreibt.

mk/ra

(AWP)