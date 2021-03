Swisscom und SIX wollen ihre Open Finance-Angebote zusammenführen

Swisscom und die Schweizer Börse SIX wollen ihre bereits vorhandenen jeweiligen Open Finance-Angebote kompatibel machen. Die Zusammenarbeit soll Anbietern und Bezügern von Finanzdienstleistungen die Nutzung von Open Finance erleichtern, wie die Six am Donnerstag mitteilte. Finanzielle Angaben zur Kooperation werden nicht gemacht.