Die Swisscom verkauft möglicherweise ihre Anteile von 22,4 Prozent an der belgischen Belgacom International Carrier Services (BICS). Der Telekomkonzern bestätigte am Freitag Spekulationen in belgischen Medien, dass die BICS-Aktionäre einen Verkauf von 51 Prozent der Aktien prüften.