Swissgrid-Aktionäre beschliessen weitere Erhöhung des Aktienkapitals

Die Aktionäre der Stromnetzgesellschaft Swissgrid haben an einer ausserordentlichen Generalversammlung vom Donnerstag die Anträge des Verwaltungsrats gutgeheissen. Sie beschlossen eine weitere Aktienkapitalerhöhung aufgrund der Übernahme weiterer Anlagen per 3. Januar 2019, wie Swissgrid am Donnerstagabend mitteilte.