Swissgrid-Aktionäre heissen Kapitalerhöhung gut

Die Aktionäre des Stromnetzbetreibers Swissgrid haben an einer ausserordentlichen Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. So wurde aufgrund der Übernahme weiterer Anlagen per Anfang 2018 eine Kapitalerhöhung beschlossen. Die aus transaktionalen Gründen notwendigen Statutenänderungen sollen vom Bundesrat bis Ende 2017 genehmigt werden, wie das Unternehmen bereits Anfang November bekanntgab.