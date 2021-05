Gabreiel Suter von der SP übernimmt derweil das Amt der Vizepräsidentin, heisst es am Freitag in einer Mitteilung. Die Wahl beider sei nahezu einstimmig erfolgt.

Die drei Politiker betonten an der GV nochmals die Bedeutung der Abstimmung über das CO2-Gesetz am 13. Juni. Nur ein "Ja" ermögliche einen schnellen Ausbau der Solarenergie. Um die Energiewende zu schaffen, müsse der letztjährige Ausbau um den Faktor vier gsteigert werden, sagte Roger Nordmann in seiner Abschiedsrede.

