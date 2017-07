Swissport arbeitet mit mexikanischer Fluglinie Interjetzusammen

Ab dem 13. Juli werde Swissport die Dienste am Montréal Trudeau Flughafen und ab dem 28. Juli am Toronto Pearson Flughafen bereitstellen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Interjet führt laut Communiqué Flüge nach Kanada von Mexiko City und Cancún durch. Zu finanziellen Details der Vereinbarung gab Swissport nichts bekannt.

Der weltgrösste Flugzeugabfertiger Swissport betreut nach eigenen Angaben jährlich über 230 Millionen Passagiere an 280 Flughäfen in 48 Ländern. Das Unternehmen fertige zudem 4,3 Millionen Tonnen Fracht für 835 Fluggesellschaften ab.

Seit 2015 gehört Swissport dem chinesischen Luftfahrt- und Tourismuskonzern HNA Group. Die frühere Swissair-Tochter befand sich zuvor im Besitz der französischen Beteiligungsgesellschaft PAI Partners.

