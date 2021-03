Swissport bietet Abfertigungsdienste für neue koreanische Billig-Airline

Der Flughafendienstleister Swissport hat die neue südkoreanische Billig-Fluglinie Aero K als Kundin gewonnen. Das Gemeinschaftsunternehmen Swissport AIK von Swissport und Aero K werde die Abfertigung am Boden am Cheongju International Airport übernehmen, teilte Swissport am Mittwoch mit.