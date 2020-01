Swissport erhält 5-Jahres-Vertrag von Lufthansa für Airports Brüssel und Lüttich

Der Flugzeug- und Flughafendienstleister Swissport hat von der Lufthansa einen neuen Fünf-Jahres-Vertrag für die Frachtabwicklung an den belgischen Flughäfen Brüssel und Lüttich erhalten. Die erneuerte Vereinbarung beinhaltet Leistungen für Brussels Airlines, Lufthansa and Austrian Airlines, wie es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch heisst.