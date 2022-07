Die Lizenz berechtige Swissport zu allen Aktivitäten auf dem Vorfeld, heisst es. Dazu gehört etwa das Be- und Entladen von Flugzeugen, der Transport von Fracht und Gepäck sowie das Bewegen oder Betanken von Flugzeugen.

Swissport ist laut der Mitteilung seit 2015 in Berlin tätig und beschäftigt dort rund 650 Mitarbeitende. Davon arbeiten 270 im Abflugbereich, also am Gate und am Check-in und weitere 350 auf dem Vorfeld und in der Gepäckbeförderung.

tv/kw

(AWP)