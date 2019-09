Swissport erhält in Marokko neue Lizenz für Flughafendienstleistungen

Die vom marokkanischen Flughafenbetreiber ONDA ausgestellte Lizenz ist für die Flughäfen von Agadir, Al Hoceima, Casablanca, Dakhla, Errachidia, Essaouira, Fès, Laâyoune, Marrakech, Nador, Ouarzazate, Oujda, Rabat, Tangier und Tetouan gültig, wie Swissport am Mittwoch mitteilte. Das Unternehmen habe sich in der Ausschreibung gegen ein halbes Dutzend Wettbewerber durchgesetzt.

Swissport werde nun an seinen Standorten in Marokko weiterhin in sein Personal und seine Ausrüstung investieren, heisst es weiter. So werde man bis 2021 den grössten Teil der Fahrzeugflotte auf elektrischen Antrieb umrüsten. Insgesamt sollen über 200 Millionen Dirham (20,6 Millionen Franken) in die Erneuerung von Gepäck- und Containerwagen oder Flugzeug-Schleppfahrzeugen investiert werden.

