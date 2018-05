Der Restbetrag des Kredits an HNA beläuft sich den Angaben zufolge auf 286 Millionen Dollar. Das Darlehen wird über die ursprüngliche Laufzeit 7. Mai hinaus "zu Marktkonditionen" verlängert, wie es weiter heisst. Zudem wurde eine fünfmonatige Frist vereinbart, in der keine Rückforderungen gestellt werden. Hierfür erhält Swissport 150'000 Dollar, die in der Rückzahlung enthalten sind.

Mit der Zahlung sinke der Verschuldungsgrad von Swissport auf den Faktor 5,04 von 5,37 per Ende März.

yr/ra

(AWP)