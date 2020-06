Das Flugzeug-Abfertigungsunternehmen Swissport arbeitet künftig für den Transport von medizinischen Hilfsgütern im Kampf gegen Covid-19 mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem Welternährungsprogramm (WFP) zusammen. Die WHO und WFP haben dazu die Flughäfen Lüttich (Belgien) und Accra (Ghana) als logistische Drehscheiben ausgewählt, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.