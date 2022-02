Swissport ernennt Danny Hakker zum Finanzchef für Kontinentaleuropa

Hakker stösst laut dem Communiqué vom holländischen Unternehmen RGS Staffing Netherlands, wo er als Finanzdirektor tätig war, zu Swissport. Zuvor habe er zudem mehrere höhere Posten in den Finanzabteilungen von Endemol Shine und Veon innegehabt.

Die Ernennung von Hakker sei wichtig für die weitere Entwicklung der neuen Geschäftsstruktur von Swissport, wird Jan van Engelen, Chef der Region Kontinentaleuropa von Swissport, in der Mitteilung zitiert. Vergangenen Sommer hatte das Unternehmen angekündigt, seine Marktstruktur zu überarbeiten und neue regionale Manager einzusetzen, die direkt an den CEO berichten. Dadurch will das Unternehmen die Entscheidungsfindung schneller machen.

Die Ernennung von Danny Hakker vervollständige das globale Managementteam und gebe den Startschuss für die weitere Entwicklung des sogenannten "Clusters" Kontinentaleuropa, zu dem Finnland, Dänemark, die Niederlande, Belgien, Bulgarien und Spanien gehören.

