Der Vertrag habe eine Laufzeit von fünf Jahren, teilte Swissport am Donnerstag in einem Communiqué mit. Finanzielle Details wurden nicht genannt. In Zürich führe Easyjet 10 Flüge pro Tag durch. Deutlich mehr sind es in Genf (70) und Basel (40), wo Swissport bereits die Bodenabfertigung für Easyjet macht. Damit bediene Swissport 120 Easyjet-Flüge pro Tag an den drei grossen Schweizer Flughäfen.

jb/kw

(AWP)